العثور على سائح نمساوي فُقد أثناء رحلة بحرية بالغردقة

قال حسن الطيب رئيس جمعية الانقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، إنه تم العثور على السائح النمساوي الذي فقد أثناء رحلة بحرية بمدينة الغردقة.

وأضاف «الطيب»، أن السائح تم العثور عليه وهو يلعب شراع الكايت على إحدى الجزر وبسؤاله، قال إن السائح أبلغنا أنه نام على إحدى الجزر أثناء توقف الرحلة البحرية التي كان ضمنها.

وتلقت جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، بلاغًا من عمليات المحافظة، يفيد بفقد سائح نمساوي من رحلة بحرية وعودة الرحلة بدونه.

وتم الدفع بلنش «رسكو 1» ؛ لإنقاذه، وبالفعل تم العثور عليه على شاطئ إحدى الجزر قبالة سواحل مدينة الغردقة.