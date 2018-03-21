عمرو أديب عن إيقاف «أوبر وكريم»: «بتنكدوا علينا ليه»

علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار مجلس الدولة بإيقاف نشاط شركتي «أوبر» و«كريم» ومثيلاتها لتشغيل السيارات، قائلًا باستياء: «بتنكدوا علينا ليه؟ بترجعونا للعشوائية تاني ليه؟».



وأكد «أديب»، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مساء الثلاثاء، أنه لا يعلق على أحكام القضاء، لكنه ينوه إلى أن هذا الخبر من شأنه أن يحزن الكثيرين نظرًا لاعتمادهم عليه، موضحًا: «أنا دلوقت أولادي يركبوا إيه الصبح وهما رايحين المدرسة؟ الأهالي كانت بتطمأن على أطفالهم عشان الشركات دي بتوفر الأمان لأولادهم، من خلال إمكانية متابعة خط سير السيارة، ومعرفة هوية السائق، وأيضًا سعر الرحلة».



وأشار إلى وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حديثه في الفيلم التسجيلي «رئيس وشعب 2018»، الذي أعدته المخرجة ساندرا نشأت، الشعب المصري، بأنه شعب صبور، معقبًا: «الصبر له حدود وعناصر، والمفروض نوفر للناس عناصر الصبر، وأدنى سبل الراحة».



وأكد أنه لا مصلحة له في عودة هذه الشركات إلى العمل مجددًا، مشيرًا إلى مدى تأثير إيقافها على حركة السياحة في مصر، نظرًا أن السياح يأتون إلى مصر على علم بأن هذه الخدمة متوفرة داخل البلاد.



قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، أمس الثلاثاء، قبول دعوى قضائية تطالب بإيقاف نشاط شركتي «أوبر» و«كريم» ومثيلاتها لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقاتهم أو البرامج التي يستخدمونها وإحالتها للمفوضين.



وجاء في الدعوى أن هذه الشركات واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على الخرائط، يخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة، ذلك بالإضافة إلى أن عمل تلك السيارات ليس له أي ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين.