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استقالة رئيس إدارة الاتصالات في الفاتيكان على خلفية حذف أجزاء من رسالة بابوية

استقالة رئيس إدارة الاتصالات في الفاتيكان على خلفية حذف أجزاء من رسالة بابوية
استقالة رئيس إدارة الاتصالات في الفاتيكان على خلفية حذف أجزاء من رسالة بابوية
مدينة الفاتيكان - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 21 مارس 2018 - 2:25 م | آخر تحديث : الأربعاء 21 مارس 2018 - 2:25 م

قدم اليوم الأربعاء، رئيس سكرتارية بابا الفاتيكان لشؤون العلاقات العامة والاتصالات ، المونسنيور داريو فيجانو، استقالته بعد اتهامه بالتلاعب في معلومات وردت برسالة بابوية.

وكتب فيجانو في خطاب استقالة قدمه للبابا فرنسيس الأول ونشر من قبل الفاتيكان :"شهدت الأيام القليلة الماضية الكثير من الجدل بشأن عملي".

وأشار إلى أنه يترك منصبه حتى لا "يؤخر أو يضر أو حتى يعوق" إصلاح يجرى في منظومة الفاتيكان للاتصالات، فى إطار إصلاح شامل أوسع نطاقا للبيروقراطية بالفاتيكان ينفذه البابا فرنسيس.

وكان فيجانو قد نشر الأسبوع الماضي رسالة للبابا الشرفي بنديكت السادس عشر تضمنت ثناء على البابا فرنسيس ،ولكنه ( أى فيجانو ) حذف أجزاء من الرسالة كان بنديكت يميل فيها بشكل أكبر إلى الانتقاد .


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