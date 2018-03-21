تكريم أسر شهداء ومصابي العمليات الحربية من القوات المسلحة والشرطة ببني سويف

شهد المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، حفل تكريم أسر الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة، ومصابي العمليات الحربية، الذي نظمته جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بالتنسيق مع محافظة بني سويف بنادي الإدارة المحلية، اليوم الأربعاء، وذلك في إطار احتفالات القوات المسلحة بيوم الشهيد، والذي تم تخصيصه إحياء لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الذي استشهد عام 1969 أثناء حرب الاستنزاف.

حضر الاحتفال اللواء السيد الغالي، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، واللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، والعقيد محمود عبد المجيد بشير، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء عصام العلقامي، السكرتير العام ، والشيخ محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف.

وفي كلمته قدم المحافظ تحية تقدير لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، مؤكدا لهم أن أبناءهم وآباءهم من شهدائنا الأوفياء ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة الوطن واستقراره وبقاء وطننا الغالي مرفوع هامته الأمر الذي لا تنساه دولتهم التي تحرص على تقديم كل أوجه الرعاية لأبنائها من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، موجها كلمة لأسر الشهداء، قائلا: «تضحيات الشهداء تاج يزين رأس الوطن».

وأكد اعتزازه بالمشاركة في تكريم أسر أولئك الأبطال في كل المناسبات الوطنية تخليدا لذكراهم، فهم الذين ضربوا أروع الأمثلة في الانتماء والاعتزاز بتراب هذا الوطن، وجادوا بأغلى ما يملكون في سبيل رفعته والذود عن أراضيه وحفظ أمنه واستقراره، مضيفا أن الجميع يدين لهم بالفضل ويسير على خطاهم في العمل لنهوض هذا البلد العريق والكبير مصر.

ووجه المحافظ، بتشكيل مجموعة عمل من المحافظة تضم كل الجهات المعنية، وتحت إشراف مكتب المستشار العسكري للمحافظة؛ لاستقبال طلبات أسر الشهداء لتلبيتها وتوفير الحلول والبدائل المتاحة، وتوفير الرعاية الدائمة لهم بالتعاون مع الجمعيات المختصة برعاية أسر الشهداء، لتحقيق التكامل في هذا المجال.

ومن جانبه، قال مدير الجمعية: «إننا جميعا نحتفل بتكريم عدد من أسر شهدائنا الأبطال من رجال القوات المسلحة والشرطة، ومصابي العمليات الحربية من أبناء المحافظة»، مؤكدا أن هذا الاحتفال والاحتفاء بأسر الشهداء هو واجب وطني، يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويجسد أسمى معاني العطاء والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل.

كما وجه مدير الجمعية، الشكر لمحافظ بني سويف المهندس شريف حبيب، على دعمه لجمعية المحاربين القدماء بالمحافظة، والذي توج بإنشاء مكتب للجمعية بمحافظة بني سويف في أبريل من العام الماضي، وهو ما أسهم بشكل كبير في التيسير على أسر وأهالي الشهداء في الحصول على الخدمات والدعم الذي تقدمه الجمعية لأسر الشهداء.

وفي ختام الاحتفال كرّم المحافظ ومدير الأمن ومدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية من القوات المسلحة والشرطة بمنحهم هدايا عينية.