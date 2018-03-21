آل الشيخ يطالب بمشاركة الدوليين في نهائي كأس خادم الحرمين

طالب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة الدكتور عادل عزت بالسماح للاعبين الدوليين بالمشاركة في المباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين نظرا لأهمية البطولة وقيمة اللقب.

وذكر آل الشيخ في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت ، : "بصفتي رئيسا للجنة الأولمبية ، آمل من أخي رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ومجلس الإدارة إعادة النظر في قرار مشاركة اللاعبين الدوليين في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ومنحهم شرف المشاركة لما تمثله هذه المباراة من أهمية يعتز كل رياضي بالمشاركة فيها".

ويلتقي الفيصلي فريق أهلي جدة في الدور قبل النهائي للبطولة في 30 مارس الحالي ثم يلتقي الباطن فريق اتحاد جدة في اليوم التالي مباشرة وذلك في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي.

ويتأهل الفريقان الفائزان إلى نهائي البطولة على كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الاتحاد السعودي للعبة قرر قبل أسبوع واحد فقط عدم مشاركة لاعبي المنتخب الأول في نهائي الكأس لارتباطهم بمعسكر إعداد المنتخب السعودي (الأخضر) لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.