قصر ثقافة المنيا ينظم عرضا مسرحيا بعنوان «شارع المصريين بكره»

شهد أحمد جبريل سكرتير عام مساعد محافظة المنيا؛ نائبا عن عصام البديوي محافظ المنيا، العرض المسرحي «شارع المصريين بكره»، بحضور محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ورانيا عليوة مدير قصر الثقافة، وعدد من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة.

ونظم العرض قصر ثقافة المنيا، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ممثلة في مركز الموهوبين والتعلم الذكي، وذلك ضمن احتفالات محافظة المنيا بعيدها القومي.

وتضمن العرض المسرحي الذي قدمه الشباب، مجموعة من الرسائل الفاعلة والحيوية التي ترتبط بالواقع وما لها من آثار إيجابية في خلق جيل واع ومثقف يميل إلى اكتشاف المواهب الدفينة واستثمارها في تحقيق التنمية والنهوض بالدولة في كافة المجالات، فالثقافة هي بحر العلوم والمعارف التي يستنير بها الشعوب.