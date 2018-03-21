وفد التنمية بالشارقة يبحث فرص الاستثمار في «اقتصادية قناة السويس»

استقبل اللواء محفوظ طه، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، اليوم الأربعاء، وفد دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة، برئاسة سلطان عبد الله بن هده السويدي؛ لبحث واستكشاف فرص الاستثمار بالمنطقة الجنوبية في العين السخنة، وبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

ورحب اللواء محفوظ طه، بالوفد الإماراتي، مؤكدا أهمية العلاقات والروابط التاريخية والاقتصادية بين الدولتين على مدار عقودة طويلة، وقدم شرح عن أهمية موقع مصر الاستراتيجي ووضعها ضمن مبادرة الحزام والطريق، والوضع الحالي للاستثمار في مصر وأهم المشروعات التي تنفذها الدولة في مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية العملاقة بهدف تشجيع الاستثمار.

وقدم «طه»، عرضا تقديميا عن منطقة العين السخنة وأهم المشروعات القائمة فيها والتي والمشروعات الجاري تنفيذها بالشراكة مع موانئ دبي العالمية وأخرى مع بعض المطورين الصناعيين بالمنطقة، مؤكدا على الاستقلالية التي تتمتع بها المنطقة من خلال مجلس إدارتها الممثل من معظم الوزارات في مصر والحوافز الاستثمارية التي تقدمها المنطقة للمستثمرين والإعفاءات الضريبية والجمركية والاتفاقيات التجارية والتي تعبر عن جزء رئيسي من مزايا الاستثمار في مصر.

وقال سلطان عبد الله، إن الزيارة تعزز من جهود الشراكة بين الجانبين بما يحقق النفع على اقتصاد البلدين، مشيرا إلى أهمية منطقة قناة السويس باعتبارها ضمن أهم الممرات الملاحية في العالم وحجم التجارة العالمية الذي يمر من خلالها.

وأضاف أن وفد دائرة التنمية الاقتصادية سيبحث الفرص الاستثمارية في مجالات عدة للوصول إلى شراكة حقيقية في تلك مشروعات.

ضم الوفد فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، وحمد المحمود، مدير عام مؤسسة الشارقة الريادية «رواد»، ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر.