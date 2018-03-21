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حبس عهد التميمي 8 أشهر

رام الله - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 21 مارس 2018 - 6:57 م | آخر تحديث : الأربعاء 21 مارس 2018 - 6:57 م

توصلت النيابة العسكرية الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، إلى صفقة مع فريق الدفاع عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي المعتقلة لدي سلطات الاحتلال بتهمة ضرب جنود إسرائيليين.

وأفادت القناة العاشرة الإسرائيلية، بإن الصفقة تتضمن اعتراف التميمي بأربع تهم من 12 تهمة وجهتها النيابة الإسرائيلية لها، مقابل سجنها 8 أشهر فقط.

وتتضمن اللائحة المعدلة اعتراف التميمي (17 عاما) بإعاقة عمل جندي ومهاجمته، بينما تم إسقاط تهم التحريض والدعوة لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي من لائحة الاتهام الأصلية.

وكانت التميمي قد اتهمت أيضا بمهاجمة الجنود الإسرائيليين في خمسة حوادث أخرى، غير التي أشير إليها في بند خاص بلائحة الاتهام والمتعلق بصفع الجندي من لواء "جولاني" خلال تفريق مظاهرات في قرية النبي صالح برفقة ابنة عمها نور التميمي، تلك الحادثة التي صورتها والدتها ناريمان التميمي وبثت بشكل مباشر على "فيسبوك".

وجاء في لائحة الاتهام أن التميمي وإبنة عمها وانضمت إليهما والدتها في وقت لاحق، ضربن الجنود بقبضات اليد في وجوههم، بينما تركت الضربة التي وجهتها عهد للجندي علامة على وجهه.


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