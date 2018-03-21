قرعة لتحديد مواجهات الأدوار النهائية في دوري أبطال إفريقيا لأول مرة

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن تغيير جديد في نظام قرعة دور المجموعات لبطولة دوري إبطال إفريقيا، بوجود قرعة جديدة لتحديد مواجهات الدور ربع النهائي والدور نصف النهائي .

وبذلك النظام لن يلعب متصدر المجموعة الأولى ضد وصيف المجموعة الثانية مثل العام الماضي، ولكن ستتواجه الفرق الأربعة متصدرة المجموعات ضد الأربعة الأخرى أصحاب المركز الثاني بعد إجراء القرعة.



ومن المقرر أن تجري قرعة بعد تأهل 4 فرق للمربع الذهبي ستجرى قرعة أخرى لتحديد مباريات نصف النهائي.



وتقام قرعة ربع النهائي يوم 3 سبتمبر المقبل، وبعد تأهل 4 فرق للمربع الذهبي ستجرى قرعة أخرى لتحديد مباريات نصف نهائي بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت قرعة دور المجموعات قد أوقعت الأهلي في المجموعة الأولى مع الترجي الرياضي التونسي وتاون شيب رولرز البوتسواني وكمبالا سيتي الأوغندي.