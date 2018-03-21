علق الإعلامي معتز عبد الفتاح، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حواره مع المخرجة ساندرا نشأت في الفيلم التسجيلي «شعب ورئيس 2018»، حول الإعلام وحرية الرأي وأهم القضايا التي يجب تناولها.



وقال «عبد الفتاح»، خلال تقديمه برنامج «الطريق إلى الاتحادية»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، مساء الثلاثاء، أن الرئيس السيسي يؤيد حرية الرأي لا حرية الهزي، موضحًا: «السيسي لا يحبذ الثرثرة أو التطرق للقضايا غير الهادفة التي من شأنها أن تضر بالمواطنين، وهو ما نسميه بلغتنا الإعلامية بنلمى وقت».



وأضاف أن الرئيس يشجع الآراء المنضبطة التي تبغي الصالح العام، متابعًا أن بعض الآراء من شأنها أن تهدم البلد، وتكاد تكون تخدم أجندات غربية، ويستمر الإعلامي أو المتحدث في طرحها دون وعي منه بذلك.



وعرضت الفضائيات المصرية حوار المخرجة، ساندرا نشأت، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في فيلم مدته ساعة بعنوان: «رئيس وشعب 2018».



