محافظ جنوب سيناء: صرف 5 آلاف جنيه لإدارة رأس سدر التعليمية

قرر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، صرف مبلغ 5 آلاف جنيه لإدارة رأس سدر التعليمية، يتم توزيعها على جميع مدارس الإدارة التي شاركت في فعاليات الأنشطة الصيفية.

وقال«فودة»، إنه سعيد بالعروض التي قدمها الطلاب وأثبتوا أنهم وطنين وكل الفقرات المقدمة تمت ببراعة حتى العروض العسكرية التي قدمها طلاب الثانوية العسكرية تمت بشكل منظم ودقيقة.

جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال مشاهدة المحافظ لعروض ختام الأنشطة التعليمية بإدارة رأس سدر التعليمية، يرافقه اللواء ماجد عامر، رئيس مدينة رأس سدر، ومحمد عقل، وكيل وزارة التعليم بجنوب سيناء، وعبد الرازق عثمان، مدير إدارة رأس سدر التعليمية.

من جانبه، قدم محمد عقل، مدير التعليم بالمحافظة، الشكر إلى المحافظ على دعمه المستمر للطلاب، موضحا أن مدارس المحافظة قدمت مستوى ممتاز خلال ختام الأنشطة المدرسية وجميع نتائج المراحل التعليمية الترم الماضي جيدة، متعهدا ببذل مزيد من الجهد لضمان نجاح العملية التعليمية.