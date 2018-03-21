طارق فهمي: السيسي وجّه رسالة مباشرة لمصر الحقيقية في «شعب ورئيس»

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه رسالة مباشرة لمصر الحقيقية من خلال حديثه في فيلم «شعب ورئيس 2018».



وأضاف «فهمي»، خلال لقائه ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث بلغة بسيطة للشارع، موضحًا أن الشعب المصري كان يحتاج إلى رسائل من الرئيس نفسه في ذلك الوقت.



وتابع أن فيلم «شعب ورئيس 2018» خلا من بعض الأمور الهامة، لأنه لم يأت بشهادات من الخبراء أو المتخصصين في كافة المجالات، لكونه موجهًا إلى الشعب البسيط، إلا أنه حمل رسالة للمتخصصين كي ينقلوا الصورة الحقيقية عن الوضع الحالي للمصريين.



وأوضح أنه كان هناك هدفًا لخروج الفيلم بصورة غير نمطية، من خلال ظهور الرئيس ليجيب مباشرة على معظم التساؤلات الإعلامية والأكاديمية، إضافة إلى الاستسفارات الشعبية.



واستطرد أن المخرجة ساندر نشأت، نقلت الصورة الحقيقية في الشارع المصري، لأن إجابات المواطنين كانت عفوية، مؤكدًا حرصها على ذلك.



وعرضت الفضائيات المصرية، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، حوار المخرجة، ساندرا نشأت، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في فيلم مدته ساعة بعنوان: «شعب ورئيس 2018».