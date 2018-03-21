ندوة بمعهد التخطيط: قطاع التشييد يوظف 15% من العمالة في مصر ويساهم بـ 12% في النمو

يستحوذ قطاع البناء والتشييد على 15% من حجم العمالة في مصر ويساهم بنسبة 12% من معدلات نمو الاقتصاد، وفقًا لما أكده المشاركون في ندوة عقدها معهد التخطيط القومي، اليوم الأربعاء، تحت عنوان «دور التشييد والأنشطة العقارية في الاقتصاد».

وبحسب ما نقله بيان لوزارة التخطيط عن المشاركين، فإن استثمارات الطرق والكباري الجاري تنفيذها حاليًا تتكلف 32.9 مليار جنيه، بينما تصل قيمة مشروعات الإسكان الاجتماعي المنفذة حوالي 44.8 مليار جنيه.

وخلال الندوة تمت مناقشة الاستراتيجية المتكاملة لقطاع مواد البناء 2020، حيث يأتي هذا القطاع ضمن 4 قطاعات رئيسة تركز عليها استراتيجية الحكومة مع كل شركاء التنمية من القطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية، وفمن المستهدف زيادة عدد التكتلات إلى 20 تكتلًا في مصر بحلول عام 2020، ورفع متوسط صادرات القطاع بنسبة 25% على مدى الـ 3سنوات المقبلة وتحويل مصر لمركز إقليمي لخدمة قطاع البناء والتشييد.