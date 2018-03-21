ظروف الطقس السيئة تربك جدول أعمال «ترامب»

تعرضت نيويورك وواشنطن ومدن أخرى لهطول الثلوج بكثافة ورياح قوية للمرة الرابعة في الأسابيع الأخيرة، فيما ضربت عاصفة أخرى الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وبعد يوم واحد من بدء الربيع رسميا، تم إغلاق المدارس العامة في نيويورك وفيلادلفيا وواشنطن ومدن أخرى، وألغيت أكثر من 4100 رحلة، وفقا لموقع "فلايتوير" المعني بمتابعة الرحلات الجوية.

وألغى البيت الأبيض كل مواعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب الظروف الجوية السيئة، بما في ذلك اجتماع مجلس الوزراء.

وتم إغلاق العديد من المباني الحكومية في واشنطن أيضًا، حيث كان من المتوقع سقوط ثلوج يبلغ ارتفاعها منسوبها 15 سنتيمترا في العاصمة.

وحث عمدة نيويورك بيل دى بلاسيو المواطنين على العودة إلى منازلهم في وقت مبكر لتجنب الجانب الأسوأ من العاصفة خلال ساعة الذروة المسائية اليوم الأربعاء، من الساعة الرابعة مساء حتى العاشرة مساء (من الساعة 2000 مساء الأربعاء إلى الساعة 0200 بتوقيت جرينتش يوم الخميس).

وحذر من ظروف "مثل العاصفة الثلجية" في وقت متأخر بعد الظهر وحتى المساء حيث من المتوقع أن تسقط ثلوج يصل ارتفاع منسوبها إلى 8 سم في الساعة مع سرعة رياح تصل إلى 40 ميلا في الساعة (65 كم / ساعة).

وقال دي بلاسيو إنه من المتوقع ارتفاع منسوب الثلوج إلى ما يتراوح بين 30 و45 سنتيمترا في مدينة نيويورك.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا من عاصفة شتوية لعدة ولايات، تؤثر على أكثر من 70 مليون شخص من ماساتشوستس في الشمال وحتى الجزء الغربي من ولاية كارولينا الشمالية.