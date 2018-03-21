«ميركل»: الإسلام صار جزءا من ألمانيا

في ظل الجدل الدائر حول الدور الذي يلعبه الإسلام في ألمانيا، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن الإسلام صار جزءا من البلاد.

وقالت ميركل»، اليوم الأربعاء، خلال إدلائها ببيان حكومي في البرلمان الألماني «بوندستاج»: «ليس هناك من شك في أن الطابع التاريخي المميز لبلدنا مسيحي ويهودي، لكن بنفس قدر صحة هذا الأمر، فإنه من الصحيح أيضا أن مع 4.5 مليون مسلم يعيشون لدينا، صار دينهم- الإسلام- الآن جزءا من ألمانيا».

وذكرت أن الكثيرين لديهم مشكلة "ي تقبل هذه الفكرة، وهذا أيضا حقهم الأصيل، مضيفة في المقابل أن مهمة الحكومة الألمانية إدارة كافة النقاشات على نحو يؤدي في النهاية عبر قرارات محددة إلى جعل التضامن بين كافة الأفراد الذين يقيمون على نحو دائم في ألمانيا أكبر وليس أصغر.

وأوضحت أن الغالبية الكبيرة من المسلمين في ألمانيا يرفضون التطرف والإرهاب الإسلاموي، قائلة: «الكثير منهم يمارسون عقيدتهم، الإسلام، بسلمية وعلى نحو ملتزم بالقانون والدستور».

وتأتي تصريحات «ميركل» ردا على وزير داخليتها هورست زيهوفر، الذي قال مؤخرا إن الإسلام ليس جزءا من ألمانيا، لكن المسلمين جزء منها.

ويثار الجدل حول هذا الموضوع على نحو متكرر في ألمانيا منذ سنوات.