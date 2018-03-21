محافظ أسوان يعتمد جدول امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني

أعلن مختار شاهين، وكيل وزارة المدرية بأسوان، أن اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، اعتمد اليوم الأربعاء، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2017/2018، الخاص بصفوف النقل.

وقال «شاهين»، إن الامتحانات تبدأ السبت الموافق 21/4، وتنتهي الخميس 10/5، أي قبل بدء شهر رمضان المعظم، موضحا أن امتحانات الصفوف (الأول والثاني والثالث) الإبتدائى تبدأ السبت الموافق، 24/4، وتنتهي الإثنين الموافق 23/4، والصفوف (الرابع والخامس والسادس) الإبتدائى تبدأ الثلاثاء، الموافق 24/4، وتنتهي الإثنين، 30/4.

أما الصفان الأول والثاني الإعدادي فيبدأن الإثنين، 23/4، وينتهيان الإثنين 30/4، فى حين تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية) الخميس الموافق، 3/5، وتنتهي الخميس، الموافق 10/5.

وأضاف وكيل الوزارة، أن امتحانات الصف الأول الثانوي العام تبدأ السبت، 21/4، وتنتهي الأربعاء، 9/5، بينما يبدأ الصف الثاني الثانوي العام امتحاناته الأحد، 22/4، وينتهي الخميس، 10/5.

وأشار إلى أن امتحانات الصفان الأول والثاني الثانوي الفني (نظام الثلاث سنوات)، والصفوف من الأول إلى الرابع بالتعليم الفنى (نظام الخمس سنوات) تبدأ السبت، 21/4، وتنتهي الأربعاء، 2/5، أما بالنسبة لامتحانات الدور الثاني، تبدأ 3/7، وتنتهي 19/7.