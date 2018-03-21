ليلة للغناء الشعبي على هامش مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

أقامت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية سهرة الغناء الشعبي اليوم الأربعاء؛ لضيوف الدورة السابعة في فندق المهرجان بكورنيش الأقصر.

وغنى في الحفل الفنان زين السيد، باقة من أغاني الإنشاد الصوفي والفلكلور والصعيدي فيما شارك في الحفل الفنان رمضان الضوي، الذي ورث الفن عن جده الفنان الراحل سيد الضوي وقدم رمضان أغاني من الفلكلور الصعيدي.

بينما قدمت المطربة نوران شعراوي 3 أغاني شعبية من الفلكلور البحراوي، كما غنت المطربة شيماء عدد من الأغاني ومنها أغنية «آه يا لالي»، التي تفاعل معها شباب ورشة السينمائية والذين شاركوها الغناء.

جاء الحفل في ختام فعاليات رابع أيام المهرجان، الذي يختتم أعماله مساء الجمعة المقبل، وذلك من خلال الحفل الذي يقام في ساحة معبد الأقصر وتحيه عازفة الهارب المصرية العالمية منال محي الدين، وتعلن فيه لجان التحكيم جوائز الدورة السابعة.