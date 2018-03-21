رئيس مجلس النواب في ميانمار يقدم استقالته

قدم رئيس مجلس النواب في ميانمار وين مينت استقالته اليوم الأربعاء، وذلك بحسب ما قاله النائب واي فيو أونج.

وكان رئيس ميانمار تين كياو، قد أعلن استقالته من منصبه في وقت سابق من اليوم، قائلاً إنه يريد أن يستريح من عمله الحالي، وفقًا لما ذكره في بيان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وذكرت تقارير، أن استقالة رئيس مجلس النواب تؤجج تكهنات بشأن احتمالية أن يحل محل الرئيس.

وأكدت صحيفة «بي بي سي» بورما اليوم، أن رئيسة ميانمار الفعلية أون سان سو تشي دعت اللجنة التنفيذية المركزية لحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية لحضور عشاء السبت المقبل لمناقشة استقالة الرئيس ومستقبل قيادة الحزب.

وقال المتحدث باسم الحكومة زاو هتاي لوكالة الأنباء الألمانية «د. ب. ا» هاتفيًا اليوم الأربعاء، وفقًا لدستور ميانمار، سوف ينتخب البرلمان خليفة للرئيس خلال 7 أيام، مضيفا أن الرئيس أجرى في السابق عملية ناجحة عند سؤاله حول صحة الرئيس.