جيلبرتو:  الأهلي المرشح الأول للتتويج بالبطولة الإفريقية

أعرب الأنجولي جيلبرتو لاعب الأهلي السابق عن سعادته بالتواجد في قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2018.

وأشار جيلبرتو إلى أنه سبق له التتويج بلقب دوري الأبطال في ثلاث مناسبات، أعوام 2005 و2006 و2008، رفقة النادي الأهلي، وبقيادة فنية للبرتغالي مانويل جوزيه، الذي يحضر مساء اليوم في هذه القاعة.

وواصل كلامه عن الأهلي:" الأهلي دائمًا ما يكون مُرشحًا للفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا بفضل خبراته الطويلة في هذه البطولة وإمكانيات لاعبيه وقدرتهم على الوصول إلى منصّات التتويج وفي النهاية، القرعة قوية لكن الأهلي أيضًا قوي ويعرفه الجميع في القارة السمراء".

وأوضح أن الأهلي يضع نُصب عينيه دائمًا الفوز بالبطولة، ولا يفكر إلا في التتويج بصرف النظر عن منافسيه في البطولة.

وأكد جلبرتو، أن الأهلي يعرف كيف يؤدي مبارياته بكل قوة في بطولة إفريقيا، وهو يحترم المنافسين ويؤدي معهم بشكل جيد.

وأشار اللاعب الأنجولي إلى أن تجربته مع الأهلي لا يمكن أن ينساها لأنها الأعظم، وشهدت العديد من الإنجازات والبطولات الرائعة، موضحًا أن الأهلي لم يكن خطوة في حياته الكروية بل كان كل حياته الكروية.

وحول أفضل ذكرياته في البطولة، قال جيلبرتو إن لقب بطولة 2005 على حساب النجم الساحلي هي الأفضل بعد أن حققنا الفوز بثلاثية نظيفة وساهم فيها بتمريرتين حاسمتين، وسجل للأهلي محمد أبو تريكة وأسامة حسني ومحمد بركات، وكان لقاء الذهاب في تونس انتهى بنتيجة التعادل السلبي .

وأضاف جيلبرتو أن فرق الشمال الإفريقي قوية، ومن الصعب تحقيق الفوز هناك، خصوصًا أمام الفرق التونسية، والأجواء هناك دائمًا ما تكون مثالية لتقديم كرة قدم حقيقية على أرض الملعب ووسط الجماهير، مضيفًا:" نحن نعيش من أجل خوض مثل هذه المواجهات، ولعلنا نتذكر مواجهة الصفاقسي".

وأسفرت القرعة التي أجريت مساء اليوم، الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة، عن ظهور الأهلي على رأس المجموعة الأولى، مع فرق توانشيب رولرز (بوتسوانا)، وكامبالا سيتي (أوغندا)، والترجي (تونس).