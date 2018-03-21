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بدء فعاليات مؤتمر حملة «كلنا معاك» بالبحيرة

غادة الدسونسي
نشر فى : الأربعاء 21 مارس 2018 - 5:40 م | آخر تحديث : الأربعاء 21 مارس 2018 - 5:40 م

بدء منذ قليل فعاليات مؤتمر حملة «كلنا معاك من أجل مصر» بمركز الدلنجات بالبحيرة، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة.

شارك بالمؤتمر اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية الأسبق، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ووجيه عيساوي، منسق رابطة القبائل العربية، ومحمد وجيه خالد، منسق الحملة، ومحمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، وعادل الطنيخي، أمين عام شباب الحملة.

وخلال المؤتمر، تم عرض فيلما تسجيليا عن الإنجازات والمشروعات القومية التي تمت خلال الفترة الأولى للرئيس السيسي.


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