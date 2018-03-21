عماد الدين حسين: حوار السيسي في «شعب ورئيس» مختلف وحقق الهدف

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، إن طريقة حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع المخرجة السينمائية ساندرا نشأت، في فيلم «شعب ورئيس 2018»، طريقة جديدة ومختلفة عن الحوارات التي أجراها الرئيس السابق.



وأضاف «حسين»، خلال لقائه ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر الفضائية الأولى، مساء الثلاثاء، أن الهدف من الطريقة الجديدة في الحوار هو إيصال الرسالة بشكل أسرع للمواطن ولاسيما المواطن البسيط، معتبرًا أن الوسيلة كانت جيدة وأن الهدف منها تحقق.



وأشار إلى إجراء الرئيس «السيسي»، حوارات صحفية وإعلامية في وقت سابق، وكان في جزء كبير منها وسائل وأسئلة تقليدية، إلا أن هذه المرة كان الحوار مختلفًا، بهدف الوصول للمواطن البسيط بشكل أكبر، موضحًا أن المخرجة ساندرا نشأت، تمثل مدرسة متميزة وقدمت أعمالًا سابقة بها إبداع سينمائي.



وتابع: «المواطن البسيط في الشارع لن يقرأ نص الحوار أو يشاهده في التليفزيون، ولكن تقديري الشخصي لما شاهدته اليوم، أن أكثر المناطق الجيدة في الحوار هي استماع الرئيس إلى ما يشعر به الناس».