«القحطاني»: قطر تناقض نفسها بوصفها لأزمتها بـ«الحصار»

قال المستشار بالديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، إن قطر تناقض نفسها بوصفها لأزمتها بالحصار، متابعًا: «من تناقضات خطابهم وصفهم لأزمتهم بالحصار، وهذا عمل من أعمال الحرب».

وأشار «القحطاني»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مساء الأربعاء، إلى تصريح سابق لوزير الدفاع القطري، بأن ما تتعرض له بلاده من حصار وإجراءات عقابية بمثابة إعلان حرب، متسائلًا: «كيف يقولون ذلك ثم يتكلمون عن السيادة وقدرتهم على حماية أرضهم! لماذا لا يحركون قواتهم ويكسرون الحصار؟ وأي سيادة لمن في بلاده 3 قواعد أجنبية عسكرية!».