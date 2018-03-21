«داعش» يعلن مسؤوليته عن التفجير الانتحاري في كابول

أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري، الذي أسفر عن مقتل 26 شخصًا على الأقل في كابول.

وكانت وزارة الداخلية الأفغانية، قد ذكرت أن 26 شخصًا على الأقل قتلوا بعد هجوم وقع بالقرب من ضريح في كابول، حيث كان سيتجمع الكثير من الناس للاحتفال بالعام الأفغاني الجديد.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي، إن 26 شخصًا قتلوا وأصيب 18 آخرون، ربما يزيد العدد، مشيرًا إلى أن المهاجم الانتحاري كان يحاول الوصول إلى ضريح ساخي، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب تشديد الإجراءات الأمنية.

وبدلا من ذلك، «فجر عبوته الناسفة على طريق جامعة كابول، أمام مستشفى علي آباد، بين المدنيين الذين كانوا في طريقهم إلى الضريح».

ويصادف 20 مارس، اليوم الذي يحتفل فيه مواطنون في أفغانستان وآسيا الوسطى بمهرجان «النوروز» للعام الجديد في أفغانستان.

وينظر الإسلاميون إلى مهرجانات «النوروز» بأنها حدث وثني.