تأجيل محاكمة 20 محامي متهمين بإهانة القضاء في المنيا إلى جلسة الأسبوع الثالث من مايو المقبل

وسط إجراءات أمنية مشددة، قررت محكمة جنايات المنيا الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 20 محاميًا بمركز مغاغة، والمتهمين بإهانة القضاء، إثر اعتراضهم على قانون السلطة القضائية عام 2011، من بينهم الأمين العام السابق لنقابة المحامين بالمنيا، ونقيب محاميي مغاغة السابق علاء حسن، لجلسة الأسبوع الثالث من شهر مايو؛

لمطابقه مقاطع الفيديو والأحراز مع أصوات وصور المحامين المتهمين.

وكانت لجنة الدفاع عن المحامين تكونت من 20 محامي برئاسة النقيب سامح عاشور، وعدد من النقباء بالنقابات الفرعية، من بينهم محمد أبو ليلة، نقيب محامي القليوبية، ونبيل عبد السلام، نقيب محامي الإسماعيلية، والدكتور عمر سالم، وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، والدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، وعدد من كبار محامي المنيا، على رأسهم سمير الصفتي، ومحمد طوسون، والدكتور إيهاب عادل رمزي، وشعبان الشاروني، وخالد راضي، وإبراهيم عبد المنعم، وإبراهيم توفيق، ويحيى التوني، وعز راشد، أمين النقابة الفرعية بالمنيا.