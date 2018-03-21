رئيس كوريا الجنوبية يلمح إلى قمة ثلاثية محتملة مع أمريكا وكوريا الشمالية

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي، عن احتمال عقد قمة ثلاثية بين الكوريتين والولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، طبقًا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.

وقال «مون» أثناء حضوره اجتماع للجنة الإعداد في سول للحوار المقبل بين الكوريتين، عقد في البيت الأزرق «مقر الرئاسة»، إن عقد قمة بين كوريا الشمالية وأمريكا في أعقاب قمة بين الكوريتين نفسها حدث تاريخي. واعتمادًا على نتائج هاتين القمتين، قد يعقب ذلك عقد قمة ثلاثية بين الكوريتين وأمريكا.

ونقل البيت الأزرق عن «مون» قوله، «يجب أن نسوي بشكل كامل قضايا نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وتحقيق سلام من خلال تلك المحادثات المقبلة ومحادثات أخرى ستعقب ذلك».

ومن المقرر، أن يعقد «مون» قمة ثنائية مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون في أواخر الشهر المقبل، بينما ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيجتمع مع كيم قبل نهاية مايو المقبل.

وكانت مجموعة من المبعوثين الخاصين لمون، التي سافرت إلى الدولة الشيوعية الشمالية يومي الخامس والسادس من مارس قد رتبت للقمتين التاريخيتين.

وأكد «مون» أهمية عقد قمة بين أمريكا وكوريا الشمالية، مشيرًا إلى أن نجاحها ربما يحدد تمامًا مصير دولته، بالإضافة إلى كوريا الشمالية.

وتابع، أن نزع السلاح النووي ليس شيئًا يمكن تحقيقه فقط من خلال اتفاق بين الكوريتين. فهو يتطلب ضمانًا أمريكيا ويتطلب ذلك تطبيعًا للعلاقات بين كوريا الشمالية وأمريكا أو حتى تعاون اقتصادي بين الاثنتين.

ونقل كيم إوي-كيوم المتحدث باسم البيت الأزرق عن «مون» قوله للجنة الإعداد، «أطالبكم بالاستعداد للمحادثات، بمثل هذا الهدف والرؤية».