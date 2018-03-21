الأهلي يكرم المتطوعين في بطولة إفريقيا لسيدات الطائرة

حرص محمد الجارحي ومحمد الدماطي، عضوا مجلس إدارة النادي الأهلي، على تكريم المتطوعين في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات.

ونظم الأهلي بطولة إفريقيا للطائرة للسيدات على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقره بالجزيرة، خلال الفترة من 4 وحتى 16 من مارس الجاري، وفاز الأهلي بلقبها.

وأشاد محمد الجارحي رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا لطائرة السيدات، ومحمد الدماطي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بالمجهود الكبير الذي بذله شباب المتطوعين في البطولة، ودورهم البارز في نجاحها، وتعاونهم مع الوفود والفرق المشاركة.. في مظهر حضاري نال استحسان الجميع.

يذكر أنه تم عمل قاعدة بيانات لجميع المتقدمين، في وقت سابق، للعمل في اللجان التطوعية بالبطولات للاستعانة بالعناصر المناسبة منهم في البطولات التي ينظمها النادي مستقبلا، بعد استيفاء كافة الشروط، وأهمها إجادة اللغة الإنجليزية أو الفرنسية والتفرغ خلال البطولات المختلفة.