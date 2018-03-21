«الوزراء»: المصريون في الخارج قدموا مظهرا حضاريا في انتخابات الرئاسة

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن المصريين في الخارج قدموا مظهرًا حضاريًا في انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأضاف «سلطان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن نسبة الإقبال والمشاركة في الانتخابات الرئاسية مثلت صورة حضارية لمصر وتعكس إحساس روح الوطنية والانتماء، ووعي أبناء مصر في الخارج بقضايا وطنهم، متابعًا: «هذه كانت مسألة مهمة للغاية، ونقول دائمًا أننا نحتاج أصوات داعمة للمستقبل، وأن يشارك الجميع أيًا كان رأيه».

وأشارإلى إشادة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالتجربة المتميزة لتصويت المصريين في الخارج، مضيفًا أن «إسماعيل»، ثمن عمل الدبلوماسيين المصريين في تنظيم العملية الانتخابية، وخروجها بقدر كبير من الانضباط والرقي

ولفت إلى دعوة رئيس الوزراء لأبناء مصر في الداخل إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية كواجب وطني يؤكد حرص المصريين على نجاح الاستحقاق المهم، ووقوفهم بجانب الدولة ومشاركتهم في صناعة المستقبل ومواجهة التحديات.