أول تعليق من الترجي على مواجهة الأهلي في مجموعة دوري الأبطال

قال رياض بن نور مدير الكرة بفريق الترجي التونسي إن جماهير الكرة في إفريقيا تتابع باهتمام كبير مباريات الأهلي والترجي في البطولات الإفريقية.

وأكد بن نور أن الجماهير الإفريقية دائمًا ما تعتبر مواجهات الأهلي مع الترجي الأقوى في القارة.

وأضاف :" دور المجموعات غير إقصائي، وما يهمنا المرور والمنافسة على الكأس، خاصة أن التاريخ لا يذكر إلا الفائز باللقب".

واختتم :" أكثر من مناسبة شهدت صعود الأهلي والترجي من دور المجموعات سويًا، وننتظر مباراة حماسية وجميلة من الطرفين في المباراة الأولى بينهما في القاهرة ".

وأسفرت قرعة دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي أقُيمت اليوم الأربعاء عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى، ومعه كل من، الترجي التونسي، وكمبالا سيتي الأوغندي، وتاونشيب رولرز البوتسواني.