والدة الشهيد محمد إدريس: «رافعين راسنا ببطولاته»

قالت السيدة أميمة محمود، والدة الشهيد عقيد محمد سمير إدريس، إن نجلها لما يفارقها أبدًا رغم استشهاده، مضيفة: «محمد معي دائمًا في كل وقت».

ووجهت رسالة لنجلها خلال لقائها ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، قالة: «أقول له أنت وحشتنا ووجعتنا، لكنك فخر لنا وعزة وكلنا رافعين راسنا علشان بطولاتك وما نسمعه عنها يشرف أي أحد».

ووجهت رسالة لأبطال الجيش المصري في سيناء، قائلة، «أقول لابنائنا في سيناء أننا واثقين بهم وأنهم على قدر المسؤولية ومستعدين للتضحية بأنفسهم من أجل مصر، وادعو الله أن يحفظهم وأن يعودوا سالمين، وكلهم فخر لنا».

واستطرد: «يجب علينا جميعًا أن نكون واعيين بقدر كافٍ للحفاظ على بلدنا، ونغرس في ابنائنا الصغار الولاء للبلد».