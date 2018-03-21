قال عضو مجلس الشورى السعودي، عبد العزيز المتحمي، إن زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لأمريكا تمت بناءً على توجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز، موضحًا أنها من المتوقع أن تستمر لثلاثة أسابيع.



وأضاف «المتحمي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أخبار TEN»، المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم الثلاثاء، أن أهم الملفات التي ستكون على طاولة حوار الزيارة هو التصدى للفوضى الإيرانية بالمنطقة غير المقبولة، والتي يجب أن تتوقف، حسب تعبيره.



وتابع أنه سيتم مناقشة قضية اليمن خلال الزيارة، إضافة إلى الحديث عن الملف السوري والمشروع النووي السعودي السلمي، معقبًا: «هناك العديد من الاجتماعات الهامة والضخمة لولي العهد لمناقشة العديد من المصالح المشتركة بين البلدين، سيكون خلالها لقاءات اقتصادية وتنموية».



وأوضح أنه من المقرر أن يزور ولي العهد السعودي ولاية نيويورك ومقر البورصة بها، لافتًا إلى تطلع السعودية لتطوير المحطات النووية السلمية في المملكة لهدف إطالة عمر مصادر الطاقة والغاز الطبيعي وتخفيض الاستهلاك محليًا.



ووصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية يلتقي خلالها بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وعدد من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسبما ذكر الديوان الملكي السعودي.



