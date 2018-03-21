أكد خالد بيومي الناقد والمحلل الرياضي أن حظوظ النادي الأهلي في التأهل إلي الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا كبيرة وقوية بنسبة تصل إلي أكثر من 70 %.

وكانت أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال والتي أقيمت مساء اليوم الاربعاء عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولي بجانب فرق تاونشيب رولرز البتسواني وكامبالا سيتي الاوغندي والترجي التونسي.

في المقابل أسفرت قرعة كأس الكونفدرالية لدور الـ32 مكرر عن وقوع المصري البورسعيدي في مواجهة سهلة نسبياً أمام فريق مونانا الجابوني.

وقال خالد بيومي في تصريحات للشروق : " الأهلي حظوظه قوية للتأهل إلي الدور نصف النهائي ، المجموعة التي وقع بها الفريق متوسطة لا يوجد بها فريق قوي سوي الترجي بالرغم من رؤيتي أن الفريق التونسي لم يعد كما كان بعد رحيل المدرب المخضرم فوزي البنزرتي وعدد من نجوم الفريق ابرزهم فخر الدين بن يوسف".

وحذر خالد بيومي الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري من قوة فريق كامبالا سيتي الاوغندي بقوله :" بطل أوغندا فريق يتمتع لاعبيه بالقوة الجسمانية بالاضافة إلي أن اغلب عناصره من المنتخب الاوغندي، بخلاف صعوبة الأجواء الذي سيواجها الأهلي على ملعبهم هناك".

ويري خالد بيومي أن المباريات الأفريقية الذي سيخوضها الأهلي بدور مجموعات بطولة دوري الأبطال ستمثل الاحتكاك الحقيقي للفريق الأحمر للوقوف على مدي قوة الفريق في ظل ضعف المنافسة في بطولة الدوري المحلي والذي حسمها الأهلي قبل نهايتها بـ 6 جولات ليضيف درع الدوري رقم 40 في تاريخه.

وعن فرص النادي المصري البورسعيدي في التأهل من دور الـ32 مكرر لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي أوقعته مع فريق مونانا الجابوني .. قال خالد بيومي : " أري أنها مباراة سهلة للغاية لفريق المصري ولجهازه الفني بقيادة حسام حسن، الفريق الجابوني مستواه متوسط ولن يمثل أي خطورة كبيرة على المصري خاصة في ظل أن مباراة الذهاب ستلعب هناك في الجابون أولاً على أن تكون مباراة الإياب في بورسعيد وهو ما يعطي للمصري أفضلية كبيرة لخطف بطاقة التأهل لدور الـ16".