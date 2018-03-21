سفير مصر في سويسرا يستقبل بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم

استقبل هشام سيف الدين، سفير مصر في سويسرا، مساء أمس الثلاثاء، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، وذلك لدى وصوله إلى مطار زيورخ؛ لإقامة معسكر تدريبي يتخلله مباراتين وديتين مع منتخبي البرتغال واليونان، وقد وصل الوفد برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.



وأكد «سيف الدين»، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية عبر «فيسبوك»، أمس الثلاثاء، أن هذا المعسكر يأتي قبل أقل من ثلاثة أشهر من انطلاق بطولة كأس العالم في روسيا 2018، ما يجعله فرصة هائلة للاحتكاك بمنتخبات ذات باع طويل في المنافسات القارية والدولية خاصة منتخب البرتغال بطل النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأوروبية والذي يضم بين صفوفه أفضل لاعب في العالم خلال العامين الماضيين.



وأعرب عن أمنياته بنجاح المنتخب الوطني الذي يضم مجموعة متميزة من اللاعبين المحترفين في إبراز الوجه الحقيقي للرياضة المصرية، خاصة إن المنتخب الوطني هو وصيف كأس الأمم الإفريقية الأخيرة وصاحب أكبر عدد من مرات الفوز بالبطولة.





