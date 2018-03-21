ميركل تدين لأول مرة بكل وضوح الحملة العسكرية التركية في عفرين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لأول مرة بكل وضوح الحملة العسكرية التركية ضد وحدات الشعب الكردية في سورية.

وقالت ميركل اليوم الأربعاء، في البرلمان الألماني "بوندستاج": "مع كل المصالح الأمنية المشروعة لتركيا، ليس مقبولا ما يحدث في عفرين التي يتعرض بها آلاف المدنيين للاضطهاد أو يلقون حتفهم أو يضطرون للفرار".

وتابعت ميركل قائلة: "إننا ندين ذلك بأشد العبارات أيضا".

كانت قوات تركية بدأت عملية "غصن الزيتون" ضد وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين شمالي سورية يوم 21 يناير الماضي. وترى تركيا في هذه الوحدات الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني المحظور وتبرر حملتها بمكافحة الإرهاب.

وتتواتر تقارير من منظمات إغاثة عن أن هناك وضعا إنسانيا مأساويا حاليا في عفرين.

وأدانت المستشارة الألمانية أيضا هجمات قوات الحكومة السورية في الغوطة الشرقية التي تقع بالقرب من العاصمة السورية دمشق وحملت روسيا مسؤولية مشتركة في ذلك.

وقالت ميركل: "تحديدا في هذه الأيام نعايش عمل مروع من خلال قصف في منطقة الغوطة الشرقية مثلا".

وأكدت المستشارة أن الحكومة الألمانية تدين هذا القصف وحكومة الرئيس بشار الأسد وكذلك روسيا، بأشد العبارات.