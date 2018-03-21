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إحالة 5 متهمين بسرقة سيارات بالإكراه في الهرم إلى محكمة الجنح

كتب- محمد مجدي
نشر فى : الأربعاء 21 مارس 2018 - 2:30 م | آخر تحديث : الأربعاء 21 مارس 2018 - 2:30 م

قررت نيابة جنوب الجيزة، الأربعاء، إحالة 5 متهمين بسرقة السيارات بالإكراه في الهرم إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح.

ونسبت النيابة للمتهمين: "بلال.م"، و"أحمد.ع"، و"فكري.س"، و"محمود.ع"، و"أشرف.س"، التورط في تنفيذ عدة عمليات سرقة سيارات بالإكراه.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بالإكراه بدائرة قسم شرطة الهرم، والمناطق المجاورة لها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين وزعوا الأدوار فيما بينهم لتنفيذ عمليات السرقة وقدم عدد من الضحايا بلاغات للشرطة التي تمكنت من رصد نشاطهم وتمكنت بعد تحديد أماكنهم من ضبطهم، وإحالتهم للتحقيق.


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