قالت الدكتورة جيلان عطية، مديرة الصيدلية الإكلينيكية بمستشفى «بهية» لعلاج سرطان الثدي بالمجان، إن الصيدلية معنية بكل ما يتعلق بالعلاج الكيماوي.

وأضافت «عطية»، خلال لقائها ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مع الإعلامي معتز الدمرداش، مساء الأربعاء، أنه تم تقديم الخدمة إلى 45 ألف مريضة حتى الآن، مؤكدة أن الخدمة بالمجان 100%.

وتابعت أنه يجب على كل سيدة أن تجري الفحوصات الطبية مبكرًا؛ الاكتشاف المبكر يزيد من نسب الشفاء، مستطردة: «أنصح السيدات بالفحص في سن الأربعين، لمن ليس لديهم تاريخ وراثي مع المرض، والفحص قبل العمر الذي أصيب به أحد أفراد العائلة بالمرض، بـ5 سنوات، لمن لديهم تاريخ وراثي».

وأشارت إلى ظهور حالات إصابة بسرطان الثدي كثيرة في سن صغير للفتيات مؤخرًا، متابعة أن التقدم العلمي ساعد على الاكتشاف المبكر لهذا المرض.

وأوضحت أنه لا يوجد قائمة انتظار أكثر من أسبوعين بالمستشفى؛ لخطورة المرض، وحتى لا ينتشر في باقي أجزاء الجسد، لافتة إلى أن قلة الموارد أحيانًا تؤثر في كم الأعداد التي يستقبلوها.