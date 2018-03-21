اتحاد الكرة في باراجواي يعلن عن تنظيم بطولة جديدة

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أعلن اتحاد باراجواي لكرة القدم أمس الثلاثاء أنه بصدد تنظيم بطولة جديدة بدءا من يوليو المقبل تضم 48 ناديا من جميع أقاليم البلاد.

ولم يستقر الاتحاد الباراجوياني بعد على اسم البطولة، الذي سيتم اختياره بناء على اقتراع تشارك فيه الجماهير.

وقال روبرت هاريسون، رئيس اتحاد الكرة في باراجواي: "نقل كرة القدم إلى جميع المناطق في البلاد وتحقيق التكامل يعد بالنسبة لنا سببا للفخر".

وفي البطولة الجديدة يشارك 12 فريقا من القسم الأول لدوري كرة القدم و16 فريقا من القسم الثاني وسبعة فرق من القسم الثالث وستة فرق من القسم الرابع وسبعة أندية تابعة لاتحاد كرة القدم الداخلي (الإقليمي).

وتنطلق البطولة في شهر يوليو المقبل وتستمر حتى نوفمبر، وتقام بنظام المباريات الإقصائية المباشرة.

وتلعب بطولة الدوري المحلي في باراجواي بمشاركة 12 ناديا خلال دورين ذهابا وإيابا من شهر فبراير وحتى نوفمبر، ويتحدد على ضوء نتائجها هوية ممثلي الكرة الباراجوايانية في البطولات القارية.

ويتأهل الفائز بلقب البطولة الجديدة هذا العام إلى بطولة كأس سودامريكانا.