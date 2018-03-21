نجم البرازيل السابق يؤكد اعتزال هاينكس بنهاية الموسم الجارى

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أكد نجم كرة القدم البرازيلي السابق زي روبرتو أن المدرب المخضرم يوب هاينكس 72 عاما سيترك تدريب بايرن ميونخ الألماني بنهاية الموسم الحالي.

وقال زي روبرتو ، في تصريحات إلى صحيفة "تي زد" الألمانية اليوم الأربعاء ، أن المدرب الكبير هاينكس "أكد بالفعل رغبته في عدم الاستمرار".

وأضاف زي روبرتو : "يريد هاينكس قضاء مزيد من الوقت مع زوجته وعائلته. لو لم يكن بايرن بحاجة إليه ، لم يكن هاينكس ليعود إلى التدريب في الفترة الماضية" مشيرا إلى أن هاينكس سيسعى لاعتزال التدريب نهائيا عقب انتهاء الموسم الحالي.

وتولى هاينكس تدريب بايرن بعد إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بسبب كبوة كبيرة في نتائج الفريق وأكد أنه سيقود الفريق فقط حتى نهاية الموسم.

وبذل أولي هونيس رئيس النادي وكارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي للنادي محاولة أخرة لإقناع هاينكس بالعدول عن رأيه والتفكير مجددا في البقاء مع الفريق.

ولهذا ، بدأ النادي البافاري في البحث عن البديل المناسب لخلافة هاينكس في تدريب الفريق.

وذكرت صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية الرياضية أن حصن صالح حميديتش المدير الرياضي في نادي بايرن اتصل بالأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو 46 عاما المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي ولكنه فوجئ بارتباطه مع توتنهام بعقد حتى 2021 كما أنه لا يتحدث الألمانية مما دفع النادي البافاري للبحث عن بديل آخر