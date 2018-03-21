افتتحت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو اليوم الأربعاء، فعاليات المرحلة الثالثة من مشروع «التعليم من أجل السلام والتنمية المستدامة - بناء الشباب للمستقبل»، بالتعاون مع منظمة اليونسكو خلال الفترة من 19-23 مارس الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ويأتي ذلك ضمن برنامج المساهمة لمنظمة اليونسكو، والذي بدأ منذ عام 2016-2017.

ويهدف هذا المشروع إلى تفعيل البحوث والأنشطة وفتح آفاق الحوار بين الشباب على مختلف انتماءاتهم الثقافية والدينية، فضلاً عن تضمين مفاهيم المواطنة والسلام في المناهج التعليمية، بالإضافة إلى رفع شعار «التعليم من أجل السلام - بناء شباب للمستقبل» والذي يعني بكل الأنشطة والبرامج التعليمية التي يتم التخطيط لها في كل مستويات التعليم النظامي وغير النظامي، كما يهدف هذا المشروع أيضًا إلى وضع برنامج تعليمي للتنمية البشرية بهدف تحسين كفاءات ومهارات ومواقف الشباب للوصول إلى ممارسة عالية الجودة في العمل الشبابي.

وشارك في فعاليات افتتاح هذه المرحلة الدكتور غيث فريز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، حيث أعرب عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الهام، مؤكدًا أهمية الموضوع الذي تتناوله هذه المرحلة من المشروع والذي يعد من أهم الموضوعات التي تشغل المجتمع المصري والعربي بل وعلى مستوى العالم؛ نظرًا للعلاقة الوثيقة بين التعليم وقضايا السلام والحوار بين الثقافات.

وأشاد بجهود اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو برئاسة الوزير في تفعيل برامج اليونسكو وأنشطتها في مصر.