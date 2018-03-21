موسى مصطفى عن اقتصاده في الدعايا الانتخابية: «فلوسها لأولادي أحسن»

قال المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، إن المصريين بالخارج أعطوا رسالة لتحفيز المصريين بالداخل على المشاركة في الانتخابات، من خلال الإدلاء بأصواتهم في ظل مناخ صعب، حسب تعبيره.

وأضاف «مصطفى»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، أنه أنفق حوالي 15 مليون جنيه في الدعاية الانتخابية، معلقًا على ضيق الدعاية بقوله: «الفلوس لأولادي أحسن»، حسب تعبيره.

وتابع أنه كان لديه بعض المندوبين في دول معينة في انتخابات الرئاسة للمصريين بالخارج، مشيرًا إلى علمه بحصوله على أصوات لصالحه ليست بحجم كبير في مناطق بعينها، إلا أنه ينتظر الإعلان الرسمي، حسب قوله.

وأوضح أن لديه 7800 مندوب في كافة المحافظات، معقبًا: «لدينا حماسا كبيرا جدًا، نريد حراكا سياسيا حقيقيا ولا بد أن نتنازل عن الشخصنة، أنا أنافس ببرنامج قوي جدًا».

يُذكر أن الانتخابات الرئاسية، أُجريت أيام 16 و17 و18 من مارس الجاري في الخارج، بينما تقام في الداخل في 26 و27 و28 من الشهر ذاته.