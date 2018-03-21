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فيديو.. القائم بأعمال سفير مصر بقطر: «منظر السفارة في الانتخابات كان يفرح»

تصويت المصريين في قطر
تصويت المصريين في قطر
أحمد العيسوي
نشر فى : الأربعاء 21 مارس 2018 - 3:04 ص | آخر تحديث : الأربعاء 21 مارس 2018 - 3:04 ص
قدم المستشار أحمد عزت، القائم بأعمال السفير المصري في قطر، التحية للمواطنين المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، قائلًا: «منظر السفارة كان يفرح، وتحية لهم حتى الانتخابات القادمة».

وأضاف «عزت»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن الناخبين كانوا يصطحبون أبنائهم وأسرهم، موضحًا أن بهو السفارة كان مفتوحًا للمواطنين لعمل ما يريدونه.

واعتبر أن صوت المصريين في قطر أكثر من مجرد صوت، نظرًا لظروف الأزمة التي تعيشها البلدين، مستطردًا: «نعيش ظروف أزمة، وهذا ما يجعل تفكير الجميع مشدود من أجل أكل العيش، ولكن المصريين في قطر لم ينظروا لذلك، ولم يخشوا الترحيل، ولذلك فصوت المصريين في قطر بأربعة أصوات».


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