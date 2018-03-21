«بن سلمان» يبحث مع مستشار «ترامب» ومبعوثه للشرق الأوسط خطط السلام المستقبلية

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التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في واشنطن، كلا من صهر الرئيس الأمريكي وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون جرينبلات.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية «واس» اليوم الأربعاء بأن «بن سلمان» بحث معهما خطط السلام المستقبلية وضرورة إيجاد حل سلمي ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وبحث الاجتماع المصالح المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط التي تشكل أهمية كبرى للبلدين.

وكان بن سلمان، قد التقى أمس بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض وبحثا مستجدات الأوضاع في سوريا واليمن وجهود السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إن المحادثات كانت فرصة لتحقيق تقدم حول عدد من القضايا.

وهذه هي ثاني زيارة للأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة منذ تولي «ترامب» الرئاسة والأولى له منذ أن أصبح وليا للعهد.