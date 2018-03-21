رئيس «النواب الليبى»: ترشح نجل القذافى للرئاسة غير مناسب

قال رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح: إن ترشح سيف الإسلام القذافى، نجل العقيد الراحل معمر القذافى، لانتخابات الرئاسة فى ليبيا أمر غير مناسب حاليا «لأن كثيرا من الليبيين لديهم شكوى من ابن القذافى»، مرجحا أن يؤدى هذا إلى «حدوث كثير من الانقسام».

وشدد صالح، فى حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، اليوم،على أن صندوق الاقتراع يظل فى النهاية الحكم بين الليبيين، موضحا: «من الأعمال الوطنية الجليلة التى قام بها البرلمان إغلاق قانون العزل السياسى، فقد ألغى مجلس النواب هذا القانون، وبالتالى فإن كل ليبى، سواء كان سيف الإسلام القذافى أو غيره، له الحق فى الترشح إذا لم تفرض عليه قيود قضائية، والقرار يكون بيد الليبيين الذين سيختارون مرشحهم».

وأشار إلى أن الملف الليبى «لا يزال يراوح مكانه، لأنه لم يحدث ضغط كافٍ على المبعوث الأممى من قبل المجتمع الدولى حتى ينفذ الاتفاق، لأن هناك أناسا داخل ليبيا وخارجها ليس من مصلحتهم استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها».

وأكد عقيلة صالح أن الأدلة على التدخلات التركية والقطرية واضحة وبارزة، وقال: «كنا نتمنى من إخوتنا القطريين أن يقفوا فى صف ليبيا، وأن يقفوا على الحياد، وفى خندق الشرعية وسيادة القانون واحترام الليبيين»، كما اتهم صالح تركيا بالوقوف وراء تسليح بعض الجماعات الإرهابية، كان آخرها ما تم الكشف عنه فى اليونان لمحاولة تهريب 29 حاوية مليئة بالأسلحة والمتفجرات، كانت فى طريقها إلى ليبيا.