منتجات «الذهب» للعناية بالبشرة مفيدة أم وهم؟

تحت شعار الحصول على بشرة نضرة وبراقة، تطالعنا الكثير من الإعلانات التي انتشرت في الفترة الأخيرة للعديد من منتجات العناية بالبشرة التي يعلن عن أنه من ضمن مكوناتها «جزئيات الذهب»، ولا نعلم حقيقة هذه المنتجات هل هي وهمية أم لها أثرا طبيا وتجميليا فعال؟

وكشفت الدكتورة راندا سعد أخصائي الأمراض الجلدية والتجميل، في حوار خاص لـ«الشروق»، عن كل ما يهم السيدات عن منتجات العناية بالبشرة المكونة من «جزيئات الذهب»..

أولاً- الفوائد الطبية والتجميلية «لمنتجات الذهب»:

- الحفاظ على الكولاجين بالبشرة وتأخر فقدانه الذي تحدث مع تقدم العمر.

- التقليل من التهابات حبوب البشرة الدهنية.

- النعومة والترطيب وتحسين ملمس البشرة.

- توحيد وتفتيح لون البشرة ومنحها مظهر صحي ولامع.

- تأخير ظهور التجاعيد وعلاج التجاعيد الدقيقة لوجود عنصر«الكولاجين» في منتجات الذهب للعناية بالبشرة، والذي يشكل البروتين الأساسي المكون للأنسجة والألياف في البشرة.

- نضارة البشرة وتقليل علامات الإجهاد.

- بعض أنواع ماسكات الذهب تحتوي على فيتامين «E» الهام لتغذية البشرة وحمايتها من الجفاف والتشقق والغني بمضادات الأكسدة الطبيعية.

ثانياً- أشكال «منتجات الذهب»

1- ماسكات «الذهب»:

- أشهرها الأنواع التي تكون على شكل رقاقات رفيعة يتم وضعها على البشره لمدة 30 دقيقة، فهي تحتوي على جزيئات الذهب الخالصة عيار 24، ويتم تكرار استخدامها كل 6 شهور. وتنظف البشرة بشكل جيد قبل وضعها باستخدام غسول مناسب لنوع البشرة، ويمكنك عمل حمام بخار للوجه لفتح المسامات ولتحسين امتصاص مكونات قناع الذهب كاملة.

- ماسك الذهب «المطاطي»، والذي يوضع برفق على البشرة ويتم الضغط عليه لتثبيته بالسيرم الخاص بالماسك الذي يتكون من الكولاجين، حيث يتم توزيعه بشكل متساو على البشرة كاملة.

- ماسك الذهب «البودرة»، والذي يباع في شكل عبوات، يتم إذابة تلك البودرة في الماء وتغطية الوجه والجسم بها.

- كما يتوافر ماسك الذهب «المرن» لطيف الملمس، يأتي في كيس صغير يوضع على البشرة لمدة لا تقل عن ساعة؛ حتى تمتص البشرة مكوناته ويغسل بماء دافئ فقط.

- في جميع الأحوال يترك قناع الذهب على البشرة لمدة لا تقل عن ساعة ثم يوضع كريم أو سيرم غني بالكولاجين ليلاً، فالذهب يعمل على مقاومة علامات التقدم في السن والكولاجين يملئ فراغات التجاعيد ويعالجها.

2- كريمات العناية بالبشرة الليلية:

- والتي تحتوي على الذهب والكولاجين وحمض الهايالويورنيك لعلاج التجاعيد الرفيعة وترطيب البشرة بشكل عميق، ويجب استشارة طبيب الجلدية قبل شراء واستخدام أي كريمات للعناية بالبشرة.