قال الإعلامي عماد الدين أديب، إنه لم يكن هناك أية خطوط حمراء في حوار المخرجة ساندرا نشأت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في فيلم «شعب ورئيس 2018»، موضحًا أن أسئلة المواطنين تناولت حدود السياسة الحمراء، حسب تعبيره.



وأضاف «أديب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الثلاثاء، إن أهم نقطتين في الحوار هما تقديم أسئلة المواطنين دون حذف أو تدخل ورد الرئيس عليها، موضحًا أن ذلك مؤشرًا لوجود حرية مسؤولة، لأن السعي إلى مزيد من الحريات حلم لكل إنسان.



وتابع أن فئات المواطنين التي اختارتها المخرجة ساندرا نشأت لعرض أسئلتهم كانت محكومة بعنصر الزمن، معقبًا: «لم يأخذ أحدًا فيهم أكثر من 15 أو 20 ثانية، وهي قدمت ثلاثة أشكال من البرامج التلفزيوننة بمحتوى واحد في 60 دقيقة».



ولفت إلى حديثه عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن بلفظ «الضيف»، معللًا ذلك بقوله: «أنا أراه كذلك لكوننا في مرحلة انتخابات وهو يحاول أن يقدم وجهة نظره، وهو يريد ألا يُعرفه الناس على أنه رئيسًا، بل يتمنى أن ينظر له التاريخ على أنه إنسانًا».



واستطرد أن الفيلم كان به نقلات حادة من فكرة إلى أخرى، وذلك نتيجة السقف الزمني المحدد للمخرجة ساندرا نشأت، متابعًا: «لو كان معها وقتًا إضافيًا كانت أراحت تلك النقلات بحيث لا تكون حادة، لكنها استخدمت كل ثانية بشكل تقني رائع».



وعرضت الفضائيات المصرية، في الثامنة مساء أمس الثلاثاء، حوار المخرجة، ساندرا نشأت، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في فيلم مدته ساعة بعنوان: «شعب ورئيس 2018».



