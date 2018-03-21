قال الإعلامي معتز الدمرداش، إن عيد الأم هذا العام هو الثاني بعد رحيل والدته الفنانة الكبيرة كريمة مختار، التي رحلت في الثاني عشر من يناير 2017، متابعًا: «ده تاني عيد أم يمر علينا وماما كريمة مش معانا، مقدرتش أتكلم عنها في أكتر من مناسبة قبل كده، لأن اليوم هو الأنسب لذلك».

وأضاف «الدمرداش»، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء، أن الفنانة الراحلة اعتادت في هذه المناسبة، جمع العائلة بأكملها، مستطردًا: «كنا نلتف حولها مثل أي أسرة مصرية، وكانت تصنع لكل فرد في الأسرة أصناف الطعام التي كان يفضلها، في رسالة منها إلينا بأنها تتذكرنا دائمًا وتعلم ما نحب وما لا نحب».

وتابع: «كنت بشوف فيها الطيبة والحنان وجدعنه الست المصرية المضحية، التي تقف جنب أبنائها، كنت عندما أخاطبها هاتفيًا، أشعر بعدها بارتياح شديد».

ووجه رسالة إلى والدته الراحلة، قائلًا: «الله يرحمك ويحسن إليكي يا ماما كريمة، أنا تأكدت بعد وفاتك إنك مش أمي لوحدي وإن كل المجتمع إخواتي»، لافتًا إلى أنها كانت تعبر عن السيدة المصرية وعن أخلاق وقيم المجتمع المصري.

واستطرد: «بشكرها جدًا أنها طولت رقبتي أمام المجتمع، وسابتلي السيرة العطرة، في أي مكان أسافر إليه الناس تتذكرها بكل خير»، واصفًا إياها بأنها كانت فنانة عظيمة تمكنت من الدخول في تشكيل وجدان الكثيرين، وقدمت اعمالًا فنية قيمة مع كبار النجوم مثل مسلسلات «الضباب» و«أبو العلا البشري»، وفيلم «الحفيد».

وتحتفل عدد كبير من دول العالم في 21 مارس من كل عام، بعيد الأم؛ وذلك تقديرًا للأمهات ودورهن في المجتمع.