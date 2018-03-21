قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن توجه بلاغًا لجهاز حماية المنافسة المنوط عن ضبط إيقاع التنافسية ومنع الممارسات الاحتكارية في السوق، للوقوف على أسباب أزمة ارتفاع أسعار الحديد من قبل جميع المصانع.



وأضاف «يعقوب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، أمس الثلاثاء، أن مصانع الحديد تعمدت خفض معدل إنتاجها ما أدى إلى خسائرها، لافتًا إلى أن «حماية المنافسة» سيقر إذا كان هناك تعمد أم لا.



وأوضح: «منذ شهرين حينما كنا نناقش وضع رسوم على الحديد المستورد من تركيا والصين وأوكرانيا، فوجئنا بعدها بارتفاع أسعار الحديد بشكل كبير وغير مبرر، ونبهنا على أن أي تلاعب في أسعار الحديد، ستكون الدولة هي المتضرر الأكبر، لأنها الأكثر استخدامًا واحتياجًا لمواد البناء الفترة الحالية، من أجل المشروعات القومية والاستثمارية التي تشيدها».



