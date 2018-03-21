«الصحة» تنظم معرض فني للمتعافين بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية

نظمت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة والسكان، معرض فني لقسم التأهيل بمستشفى العباسية، وذلك على مدار 3 أيام، ومن المقرر أن ينتهي اليوم.

وقالت الدكتورة منن عبدالمقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن المعرض يضم عدد كبير من المعروضات الفنية من أعمال خزف وكروشيه وأخشاب، بالإضافة إلى ركن عربي به مشغولات فنية في غاية البساطة والجمال التي قام بها المرضى أثناء إقامتهم بالمستشفى.

وأشارت إلى، أن المعرض مفتوح للجمهور، حيث يشارك فيه عدد كبير من المرضى المتعافين والذين أكدوا حرصهم على الحضور وعرض المشغولات الفنية الخاصة بهم في رسالة هامة للمجتمع أن المريض النفسي لا يعوق عن ممارسة موهبته.

وشددت على أن، خدمات التأهيل النفسي هي عملية مشتركة بين أطراف عديدة ومنها الطاقم الطبي بالمستشفى والمجتمع المحيط للمريض والأهل، مضيفة أن هذه الخدمات تعتبر عنصرًا أساسيًا في مجال رعاية المريض النفسي وهي جزءً لا يتجزأ من عملية العلاج بمستشفيات الأمانة العامة.

وقالت، إن خدمات التأهيل تتركز على مساعدة الأفراد في تطوير المهارات وزيادة قدرتهم على النجاح في العمل والتعلم، والبيئات المحيطة وزيادة قدراتهم المعرفية، مشيرًا إلى أنه يقوم التأهيل النفسي على تحفيز التعافي للمريض من خلال دمجه بالمجتمع وتحسين نوعية الحياة للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بأي حالة من حالات المرض النفسي، التي قد تعيق قدراتهم على أن يعيشوا حياتهم بشكل أفضل.