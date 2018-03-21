قال الدكتور أحمد العرجاوي، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك مشكلة في ربط موازنة وزارة الصحة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، موضحًا أن الاستحقاق الدستوري للوزارة ينص على حوالي 70 مليار جنيه.



وأضاف «العرجاوي»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث الآن»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، أمس الثلاثاء، أن ميزانية الوزارة العام الماضي كانت 57 مليار جنيه، وما وصل للوزارة 47 مليار منهم 24 مليار جينه رواتب موظفين.



وتابع: «منظومة التأمين الصحي زادت 10 مليار جنيه في الموازنة الماضية، ومع منظومة التأمين الصحي الجديدة التي ستطبق في شهر يوليو المقبل بمحافظة بورسعيد سنحتاج حينها 91 مليار جنيه».



وأوضح أن الاشتراكات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الجديدة لن تزيل عبئًا، لكونها ستأخذ من الأموال المخصصة للوزارة، مضيفًا: «المنظومة الجديدة تنص على إعفاء ما هم دون الحد الأدنى للأجور من تلك الاشتراكات».



يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه الأحد الماضي، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2019.



