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إصابة جديدة في صفوف المنتخب البرتغالي قبل مواجهة مصر

رائد سمير
نشر فى : الأربعاء 21 مارس 2018 - 1:08 م | آخر تحديث : الأربعاء 21 مارس 2018 - 1:08 م

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي إصابة لاعب منتخبه، ويليام كارفاليو في إحدى عضلات الفخذ، مما سيمنعه عن المشاركة في المباراتين الوديتين أمام منتخبنا الوطني والمنتخب الهولندي.

وأشار الموقع الرسمي للاتحاد البرتغالي أن المدير الفني، فرناندو سانتوس أنه لن يدعو أي لاعب ليحل محل وليام كارفاليو.

وتعد إصابة كارفاليو هي ليست الأولى في صفوف المنتخب البرتغالي قبل مواجهة الفراعنة، حيث يغيب عن السيليساو البرتغالي الظهير الأيسر، نيلسون سيميدو.

يُذكر أن المنتخب البرتغالي سيواجه المنتخب المصري في العاشرة إلا ربع من مساء بعد غدٍ الجمعة على ملعب ليتزيجروند بسويسرا.

ويخوض المنتخب البرتغالي معسكر مغلق بسويسرا خلال الفترة الحالية، في إطار استعداده لبطولة كأس العالم المقبلة والتي ستقام بروسيا منتصف يونيو.


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