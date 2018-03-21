تحدث الفنان حكيم، عن والدته الراحلة، قائلًا: «إنها أكثر من أثرت في شخصيته، وأخذت منها الكثير».



وأضاف «حكيم»، خلال لقائه ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أن «الأم لها معزة خاصة وحب خاص، حب بالفطرة، وأي أم بتكون رقم واحد في حياة أولادها، لذلك أمي كانت رقم واحد في حياتي».



وتابع أن والدته كانت دائمة الحديث معه نظرًا أنه كان يحيا معها في نفس العقار، وعاش برفقتها فترة أطول مما فعل باقي أخوته، مستطردًا: «أنا فضلت أنام جنبها حتى الـ28 من عمري، وهي لم تكن تعرف للنوم سبيلًا إلا بعد عودتي للمنزل».



وذكر أنها كانت دائمة الدعاء له، معقبًا: «أتذكر جميع دعواتها، وكنت أشعر بمدى صدقها».



